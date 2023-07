“O Presidente Erdogan encontrou-se com o Presidente palestiniano Abbas e com o chefe do gabinete político do Hamas, Haniyeh, no palácio presidencial”, escreveu a agência Anadolu.

Não foram divulgados pormenores sobre o conteúdo das conversações.

O último encontro entre os dois líderes palestinianos rivais realizou-se a 05 de julho de 2022, em Argel, sob os auspícios do Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, após vários anos de desentendimentos.

O Presidente turco tem defendido que a Turquia “continuará a apoiar a causa palestiniana por todos os meios possíveis”.

A visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, à Turquia, prevista inicialmente para esta semana, foi adiada ‘sine die’.