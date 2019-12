As imagens captadas no Palácio de Buckingham durante a noite desta terça-feira prometem aquecer a reunião dos aliados marcada para hoje em Watford, nos arredores de Londres.

A filmagem começa com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a perguntar ao presidente francês, Emmanuel Macron, “foi por isso que chegaste atrasado?“.

Também presente no grupo, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, interrompe e segue com a conversa: "Chegou tarde porque deu uma conferência de imprensa que durou 40 minutos", pode ouvir-se.

No terça-feira, recorde-se, a reunião bilateral entre Macron e Trump foi seguida com atenção pela imprensa após os líderes demonstrarem publicamente as suas divergências sobre a estratégia a implementar no futuro da NATO.

O vídeo, de apenas 45 segundos, prossegue com aquilo que aparenta ser Macron a contar algo sobre o encontro de ambos, diante dos olhares da princesa Anne e do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Porém, o discurso do presidente francês, que se encontra costas voltadas para a câmara, não é perceptível. Ainda assim, é possível ver que Trudeau, em jeito de brincadeira, reage às suas palavras, fazendo inclusivamente os gestos alusivos às suas palavras: "Eu vi a sua equipa ficar de queixo caído!".

Tal como já acontecera na reunião da NATO no ano passado, Trump quebrou o protocolo da cimeira ao recorrer às suas aparições públicas com aliados para responder às perguntas dos jornalistas.

Todavia, saliente-se, nunca é ouvido ou mencionado no vídeo a pessoa visada pelo grupo ou se Trump é de facto o tema em discussão. Assim como não é crível que os envolvidos soubessem que estavam a ser filmados. Porém, a troca de impressões entre os líderes sugere, assim como a imprensa internacional, que se trata do presidente dos EUA, visto que este é conhecido pelas suas longas conferências de imprensa — na terça-feira falou inclusivamente com os jornalistas, de forma ininterrupta, durante 50 minutos.

De acordo com o The Guardian, o vídeo foi originalmente publicado pela Sputnik News, uma agência de notícias estatal russa. O jornal britânico refere ainda a existência duma versão do vídeo com uma duração superior, na página de Facebook da agência, em que é possível assistir a mais interações entre os participantes durante a receção. A versão editada (imagem cuidada e som polido), mais curta e legendas foi publicada no Twitter da estação canadiana CBC esta quarta-feira.

A rainha Isabel II recebeu os líderes mundiais numa recepção no Palácio de Buckingham no 70º aniversário da NATO.