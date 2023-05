O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito na noite deste domingo, numa votação que a oposição classificou como a "mais injusta de sempre". Porém, os aliados internacionais acorreram com inúmeras vozes de apoio ao governante, que está no comando da Turquia há 20 anos.

O principal destaque das reações pertence a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, que prontamente felicitaram o líder reeleito.

Numa carta enviada ao Presidente Erdogan, citada pelo canal britânico SkyNews, Putin fez questão de se dirigir ao líder turco como "Querido amigo" e elogiou os seus esforços para fortalecer as relações russo-turcas.

"Do fundo do coração desejo-lhe novos sucessos numa atividade tão responsável como chefe de Estado, bem como muita saúde e bem-estar", acrescentou.

Zelensky também ofereceu os seus parabéns pela vitória a Erdogan e falou sobre a necessidade de "mais fortalecimento" da parceria "estratégica" entre a Ucrânia e a Turquia.

A estes, juntaram-se outros líderes mundiais, nomeadamente de países que fazem parte da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O Primeiro-Ministro britânico, Rishi Sunak, sublinhou que "está expectante com a possibilidade de continuar a forte colaboração entre os nossos países, desde o crescimento do comércio até ao combate às ameaças e à segurança, como aliados da NATO".

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que "a França e a Turquia têm enormes desafios a enfrentar juntos. Retorno da paz à Europa, futuro da nossa Aliança Euro-Atlântica, Mar Mediterrâneo. Com o presidente Erdogan, que parabenizou pela sua reeleição, continuaremos a avançar".

Também no Twitter, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esperar que a reeleição de Erdogan dê “um novo impulso” às relações entre os dois países para “fazer avançar a sua agenda comum”, e lembrou que os “seus povos e economias estão profundamente interligados”.

Do outro lado do atlântico também Joe Biden deu os parabéns ao líder turco, e sublinhou que quer continuar a trabalhar com Erdogan "como Aliados da NATO em questões bilaterais e desafios globais partilhados".

Ao presidente americano juntou-se o responsável pela defesa, Antony Blinken, que felicitou Erdogan pela "longa tradição democrática" por serem um "aliado e parceiro valioso".

Também em Portugal, não tardou para que Marcelo Rebelo de Sousa, destacasse numa nota, de um parágrafo, publicada na página da Presidência da República: “O Presidente da República felicitou o Presidente da Turquia, Recep T. Erdogan, pela sua reeleição para um novo mandato à frente dos destinos da Turquia, nossa aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)”.

A este juntou-se o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres que, de acordo com o porta-voz da organização, Stephane Dujarric “espera poder reforçar a cooperação entre a Turquia e as Nações Unidas”.

Da parte da União Europeia, juntam-se ainda as vozes do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que através das suas contas na rede social Twitter não deixaram de se manifestar.

“Parabéns Recep Tayyip Erdogan pela sua reeleição como Presidente da Turquia. Estou ansioso por trabalhar consigo novamente para aprofundar as relações UE-Turquia nos próximos anos”, destacou Charles Michel.

Ursula Von der Leyen também endereçou, na mesma rede social, as felicitações a Erdogan pela vitória na segunda volta das eleições e expressou “esperança em continuar a construir a relação UE-Turquia”.

De recordar que o Presidente Recep Tayyip Erdogan, que está no comando da Turquia há 20 anos, era favorito para conquistar um novo mandato de cinco anos na segunda volta, depois de ficar muito perto da vitória absoluta nas eleições de 14 de maio.

A Turquia tem cerca de 85 milhões de habitantes e mais de 61 milhões de eleitores inscritos, num processo em que o voto é obrigatório.

Depois de perder as eleições, o opositor Kemal Kiliçdaroglu afirmou estar "profundamente triste com as dificuldades que o país enfrenta”. Por outro lado, Erdogan garantiu que vai cumprir “todas as promessas feitas ao povo” e salientou que cada eleição é “um renascimento”.

Resultados finais, colocam o atual Presidente da Turquia à frente na segunda volta das eleições. De acordo com a agência de notícias estatal Anadolu, Erdogan obteve 52.18% dos votos, enquanto o seu adversário teve 47.82%.

Já a agência de notícias ANKA, próxima da oposição, avançou com 51,9% para Erdogan e 48,1% para Kilicdaroglu.

Entretanto, a oposição turca denunciou hoje irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, como ataques físicos contra observadores eleitorais na região sudoeste e votos falsos, algo que não abalou o apoio internacional a Erdogan.