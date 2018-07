A cadeira de distribuição alemã anunciou a novidade no Facebook.

A cadeia alemã de supermercados Lidl anunciou que irá deixar de vender, em Portugal, produtos de plástico descartável, como copos e pratos.

A medida entra em vigor a partir de agosto deste anos nas mais de 250 lojas da marca.

"Depois de assumirmos o compromisso de reduzir em 20% a utilização de plástico até 2025, vamos agora descontinuar a venda de artigos de plástico descartável em todas as nossas lojas de Portugal", refere a nota numa publicação da rede social Facebook.

Num comunicado da empresa, com data de 23 de março deste ano, pode ler-se que o "consumo de plástico do Lidl em Portugal será reduzido em pelo menos 20% até 2025".

"Este objetivo será alcançado através de medidas associadas às embalagens dos seus produtos de marca própria, que representa cerca de 80% dos produtos vendidos pelo Lidl Portugal, bem como as embalagens exteriores de produtos de marcas de fabricante", esclarece a marca.

Ao Diário de Notícias, Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl Portugal, anuncia que haverá mais novidades: "Trabalhamos arduamente nos diferentes conceitos e continuaremos a manter os nossos clientes informados sobre quaisquer novidades e alterações. Em particular no que diz respeito às embalagens existem várias possibilidades interessantes que estão atualmente em fase de teste e que poderão efetivamente fazer a diferença."