A "reunião extraordinária" no Cairo procura encontrar "caminhos de ação política a nível árabe e internacional", já que Israel vai continuar a atacar alvos em Gaza após o ataque de sábado, disse o vice-chefe da Liga Árabe, Hossam Zaki, em comunicado, citado pela AFP.

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu "mudar o Médio Oriente" na guerra de Israel contra o grupo militante palestiniano Hamas, enquanto o exército bombardeava a Faixa de Gaza com ataques aéreos.

"O que o Hamas vai experimentar será difícil e terrível... nós vamos mudar o Médio Oriente", disse Netanyahu às autoridades no sul do país, onde os militantes do Hamas realizaram um ataque surpresa no sábado de manhã.

*com AFP