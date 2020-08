“Estou muito feliz, sobretudo pelos jogadores. Todos ajudaram, jogando ou não, num cenário muito completo” devido à pandemia de covid-19, admitiu o antigo técnico do FC Porto.

O Sevilha venceu a sexta Liga Europa da sua história, em outras tantas finais, com um ‘bis’ do holandês Luuk de Jong e um autogolo do belga Lukaku, que tinha marcado para o Inter, a par do uruguaio Godín.

O técnico dedicou a vitória aos sevilhanos que “ajudaram do céu e desde as suas casas”, elogiando “a resiliência” do grupo que lidera, inserido “num clube magnífico”.

“Estou muito contente. Para mim é uma alegria imensa, mas peço prudência aos adeptos. Celebrem este triunfo, que é para eles e também para Reyes e Puerta [dois antigos jogadores do clube que morreram]”, declarou.

Do lado dos italianos, o técnico Antonio Conte admitiu que “foi muito bom treinar o Inter”, mas “tudo tem um limite”, após já ter, em julho, criticado a gestão da temporada, e abriu a porta à saída, uma decisão que tomará “em dois ou três dias”.

“Vamos regressar a Milão, teremos dois ou três dias de férias. Depois reuniremos e analisaremos a temporada, e planearemos o futuro do clube, com ou sem mim. (…) Trabalhámos muito e foi uma temporada dura. É preciso analisar a situação e tomar a melhor decisão para o bem do Inter”, atirou.

O técnico destacou a “experiência incrível” que teve nos vice-campeões italianos e assegurou que “não há nenhum rancor”, mas que precisa de “entender se a prioridade é o futebol ou a família”.