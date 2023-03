A linha azul do Metropolitano de Lisboa vai estar inoperacional no fim-de-semana de Páscoa, entre 7 e 10 de abril (6ª feira a 2ª feira) para efetuarem trabalhos de modernização do sistema de sinalização ferroviária. A circulação de comboios no dia 6 de abril (5ª feira) será realizada normalmente até ao fecho da rede, retomando-se a normalidade do serviço em toda a linha azul no dia 11 de abril (3ª feira).

Neste período também os postos de venda localizados nas estações do Colégio Militar/Luz e Jardim Zoológico estarão encerrados. Este segundo, sendo um posto de cartões urgentes, a indicação do Metropolitano é a de que os clientes deverão levantar o cartão no dia 11 de abril ou dirigir-se à estação do Marquês de Pombal, a partir do dia 10 de abril, mediante a indicação expressa na requisição do cartão.

As estações S. Sebastião da linha vermelha, a estação Marquês de Pombal da linha amarela e Baixa-Chiado da linha verde manterão o seu normal serviço de funcionamento e de circulação de comboios.

De acordo com o comunicado do Metro, as obras vão beneficiar o sistema Communications-Based Train Control, que "representa um salto alto qualitativo na operação, na programação e na gestão da rede do Metro que permitirão melhorar a qualidade do serviço prestado".

Este novo sistema, de acordo com o mesmo comunicado, permite "um controlo contínuo do movimento dos comboios e um aumento da frequência e da regularidade do serviço público de transporte prestado, garantindo, de um modo mais eficaz, a oferta de comboios, em número e frequências mais adaptados às necessidades dos Clientes".