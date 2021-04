No dia 25 de abril começaram as primeiras circulações de tração elétrica no troço entre Viana do Castelo e Valença. Todavia, é esta segunda-feira que se faz a inauguração oficial, contando com a presença do primeiro-ministro e do ministro das Infraestruturas e da Habitação. Mas a obra não está totalmente terminada, escreve o jornal Público.

De acordo com o jornal, a Infraestruturas de Portugal (IP) ainda não avançou com as obras de instalação da sinalização eletrónica e dos respetivos sistemas de telecomunicações, pelo que a exploração do tráfego ferroviário é feita com os métodos de sempre, olhando para o passado recente: recorrendo à mão humana e ao telefone para comunicar entre os locais e comboios.

Terminada a obra, diz a IP que tal vai potenciar o "aumento dos níveis de segurança e de fiabilidade, em resultado da instalação de um novo sistema de sinalização e telecomunicações". Contudo, ainda estão a decorrer intervenções entre Nine e Viana do Castelo — com previsão de conclusão no fim do ano. Mesmo assim, para Valença vai ser necessário esperar por 2022 para que a linha já electrificada passe a ter também a utilização dos sinais eléctricos.

A modernização e eletrificação da Linha do Minho, entre Nine, no distrito de Braga, e Valença, no distrito de Viana do Castelo, representou um investimento de 86,4 milhões de euros, inserido no Plano de Investimentos Ferrovia 2020 e cofinanciado pelo programa Compete 2020.

A modernização da Linha do Minho foi anunciada em 2011, depois de afastada a possibilidade de encerramento da ligação ferroviária internacional entre a cidade do Porto e Vigo, na Galiza.