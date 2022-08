Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro explicou que pelas 15:00 de hoje a Linha de comboios do Norte foi cortada em ambos os sentidos "por causa de um incêndio florestal".

Pelas 17:00, a Linha do Norte foi reaberta, disse a mesma fonte do CDOS de Aveiro.

As chamas do incêndio florestal estavam a ser combatidas por "88 bombeiros, com 25 viaturas e cinco meios aéreos", acrescentou.

(Notícia atualizada às 17h36)