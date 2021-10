"A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade reduzida, com tendência estável nível nacional", refere o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

No entanto, entre as pessoas infetadas, nomeadamente no grupo etário com 80 ou mais anos de idade, a "incidência acumulada a 14 dias apresenta uma tendência crescente, sendo que este grupo apresenta um risco de infeção superior ao da população em geral (113 casos por 100 000 habitantes em 14 dias)".

O relatório também indica que a proporção de testes positivos manteve inalterado (de 1,4%), ou seja, encontra-se abaixo do limiar definido de 4,0%. Ainda assim, observou-se um aumento do número de testes para deteção realizados nos últimos sete dias.

A variante Delta (B.1.617.2), originalmente associada à Índia, continua a ser dominante em todo o país, uma vez que apresenta uma frequência relativa de 100%.