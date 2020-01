No local, o SAPO24 apurou que em causa está a estabilidade do edifício. Fonte dos Bombeiros Sapadores disse que o edifício está a ser evacuado por questões preventivas, porque há perigo iminente de derrocada da fachada lateral esquerda.

No edifício encontra-se uma clínica e uma leiloeira, assim como apartamentos de habitação e escritórios de advogados. Ao lado deste prédio encontra-se um estaleiro de construção.

Neste momento procede-se à retirada dos ocupantes, trabalho esse a ser efetuado pelos Bombeiros Sapadores. Foram também retirados todos os trabalhadores de construção civil do estaleiro adjacente ao edifício em risco.

Foi criado um perímetro de segurança junto ao prédio, impedindo a circulação a pé. No local encontram-se dois veículos dos Bombeiros Sapadores e um da Proteção Civil.

Aguarda-se agora a chegada a de uma unidade de arquitetos que irá avaliar a estabilidade do edifício.

No edifício à direita do prédio afetado, no número 93, alguns dos ocupantes manifestaram preocupação, mas as autoridades garantiram que não seria necessário proceder à sua retirada.