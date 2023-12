Em Lisboa, como mote "Pela Paz no Médio Oriente! Palestina Independente! Fim à Guerra, Fim ao Massacre!", o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), o Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e Pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e o Projecto Ruído - Associação Juvenil, organizaram uma manifestação que percorreu alguma ruas da capital.

TIAGO PETINGA/LUSA