Segundo a conta oficial da CML, o trânsito estará cortado entre as 22 horas do dia 28 e as 6 horas do dia 29 de novembro, ou seja, na noite entre quinta-feira e sexta-feira desta semana.

"O tráfego será desviado à superfície, na Av. Fontes Pereira de Melo, Av. Joaquim António de Aguiar e Av. Engº. Duarte Pacheco", adianta o comunicado.

O Túnel do Marquês, inaugurado há 10 anos, tem 1.725 metros que ligam as Amoreiras à Avenida António Augusto de Aguiar e demorou nove anos a ser construído, atravessando os mandatos de três presidentes de Câmara.

O projeto foi uma das bandeiras da candidatura de Pedro Santana Lopes (PSD) à Câmara de Lisboa em dezembro de 2001, mas a construção do túnel teve diversos contratempos.

O Túnel do Marquês faz um desnivelamento para circulação rodoviária entre a Avenida Duarte Pacheco, nas Amoreiras, e a Praça do Marquês de Pombal e as avenidas António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo.

Foi concebido com o objetivo de retirar cerca de 50 mil carros por dia da superfície desta zona central de Lisboa, encurtando o tempo gasto no tráfego.