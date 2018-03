“Na quarta-feira, dia 21, entre as 08:30 e as 09:00 iremos fazer um cordão humano envolvendo o jardim e as escolas”, disse à Lusa Virgínia Conde, presidente da Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras e nº1 e Jardim de Infância de Telheiras.

O projeto para a construção de um centro paroquial, casa mortuária e igreja prevê a sua implementação num terreno com mais de 2.000 metros quadrados, situado entre a rua Hermano Neves e a rua José Escada, um espaço atualmente ajardinado junto à EB1 e ao Jardim de Infância de Telheiras.

A Associação de Pais das escolas de Telheiras contesta a localização da obra e o fim daquele espaço ajardinado, pelo que está a agendar para as próximas semanas algumas ações para sensibilizar a população da importância do espaço verde que existe no local, entre as quais o cordão humano. A Associação de Pais apoia a petição online que foi lançada há algumas semanas por pais e encarregados de educação de alunos das escolas de Telheiras, que se opõem à localização da nova igreja e do centro paroquial.

Entretanto, a Junta de Freguesia do Lumiar promoveu na quinta-feira à noite uma sessão de esclarecimento sobre a construção da nova igreja.