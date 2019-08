Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa informa que "devido a trabalhos de reparação de uma rotura de Água pela EPAL na 2.ª Circular junto ao aeroporto (saída para a Av. Cidade do Porto/ Av. Berlim)" a via "estará sujeita a condicionamentos de trânsito entre 9 e 13 de agosto".

O condicionamento será entre as 10h00 às 16h30, "com supressão de uma via no sentido norte-sul. Também na Avenida Cidade do Porto será suprimida uma via, durante aquele período".

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais.

Mais para o fim do mês, entre 12 e 31 de agosto, informa a Câmara Municipal, que o trânsito estará condicionado na Calçada de Carriche.

"Devido a trabalhos de construção de uma Ponte Pedonal sobre a Calçada de Carriche, junto ao entroncamento com a Rua Professor José Pinto Correia, aquela artéria está sujeita a condicionamentos de trânsito entre 12 e 31 de agosto", pode ler-se mna nota.

Os trabalhos não implicam interrupção total da circulação, mas obrigarão ao corte da via esquerda no sentido ascendente (Lisboa) e ao corte de uma via lateral e da zona de estacionamento contíguo à via lateral.

Segundo a autarquia, trata-se da primeira de quatro fases da obra e os condicionamentos das restantes fases serão comunicados oportunamente.

(Notícia atualizada às 10:18. Acrescentada informação sobre condicionamento de trânsito na Calçada de Carriche)