“O objetivo é cruzar as necessidades das nossas empresas com as competências dos imigrantes que chegam a Lisboa, promovendo mais e melhor emprego para quem quer vir trabalhar para a cidade” diz Carlos Moedas em comunicado enviado às redações.

Esta iniciativa nasceu no Conselho de Cidadãos de Lisboa e apoia-se no Mapa do Emprego de Lisboa, projeto da Câmara Municipal que já conta com mais de 6.000 oportunidades de trabalho e perto de 2.000 ofertas de formação. O projeto consiste em adaptar a plataforma para facilitar a integração profissional dos imigrantes, promovendo uma resposta digna e estruturada ao desafio da empregabilidade. Em 2024, o projeto Mapa do Emprego venceu os Prémios Cidades & Territórios do Futuro, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, refere a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

"Lisboa precisa de imigração, mas tem de ser orientada ao mercado de trabalho. Não podemos continuar com uma situação em que há falta de trabalhadores e, ao mesmo tempo, imigrantes sem emprego. Vamos fazer essa ligação entre competências e necessidades", afirma Carlos Moedas.

Além disso, serão firmadas parcerias com associações do setor, especializadas em integração de imigrantes e refugiados através da empregabilidade, garantindo que os imigrantes tenham acesso a formações ajustadas às exigências do mercado português.

"Lisboa mostra ao mundo como se faz uma política de imigração moderna, responsável e orientada para o futuro. Este novo projeto foi idealizado pelos lisboetas. Vem das pessoas. E é importante ver como os cidadãos tiveram uma postura equilibrada, moderada e com bom-senso para construir soluções reais para a imigração." reforça Carlos Moedas.

A plataforma será lançada no primeiro trimestre de 2025, quando se assinala os três anos do Conselho de Cidadãos de Lisboa.

O que é o Mapa do Emprego de Lisboa?

A ferramenta digital “Mapa de Emprego de Lisboa”, foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a plataforma myMentor, e foi o ano passado vencedora na categoria "Qualificações", dos Prémios Cidades & Territórios do Futuro, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações.

Abrenge as categorias Saúde e Bem-estar, Igualdade e Inclusão, Mobilidade e Logística, Qualificações, Relacionamento com o Cidadão e Participação, Desenvolvimento Económico e Sustentabilidade, Economia Circular e Descarbonização.

Esta é uma plataforma portuguesa e de utilização gratuita, composta por conteúdos e ferramentas úteis ao desenvolvimento de competências de empregabilidade e gestão de carreira, que tem por objetivo ajudar na pesquisa de emprego, na preparação para o mercado de trabalho, na atualização de competências ou numa mudança de rumo profissional.

A Câmara Municipal de Lisboa foi a primeira autarquia do país a dispor de uma ferramenta digital.