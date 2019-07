“Muitos destes projetos dependem muito do empenho dos cidadãos que estão interessados em promover cada vez mais o bem-estar animal”, disse o vereador.

O autarca destacou ainda a importância que os animais têm para a população mais envelhecida.

“Muitas destas pessoas, pelo simples facto de terem animais, adquirem hábitos e rotinas diárias muito importantes”, explicou.

“Uma cidade que vai fazer isto é certamente uma cidade que está a subir no seu patamar do seu sentido cívico no respeito pelos animais e pela sua dignidade, e pela dignidade das pessoas que têm estes animais”, disse o presidente da câmara, Fernando Medina, considerando que a ambulância de socorro vai dar resposta a um nível superior aos anteriormente existentes na cidade.

Quanto ao período de início de circulação da ambulância, Marta Frade revelou que é incerto, mas pretende-se que o veículo circule "o quanto antes".