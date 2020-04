“A partir de segunda-feira, todas as livrarias de rua podem abrir, e posso dizer que estão desejosas de o fazer. Nos centros comerciais não está de todo esclarecido, porque não sei quando abrem os centros comerciais e como se enquadra” a abertura de livrarias dentro desses espaços, afirmou João Alvim.

A única coisa que ainda não está esclarecida relativamente à reabertura das livrarias de rua é se vai haver condicionantes, como o uso de máscara, afirmou o responsável, defendendo que este “deveria ser obrigatório”.

João Alvim adiantou que na quinta-feira deverá receber do Ministério da Cultura as indicações que faltam sobre as regras para a reabertura das livrarias.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros estabelece o novo quadro jurídico para o fim do estado de emergência, que inclui medidas relacionadas com o levantamento de restrições no país, sendo provável o recurso à declaração de calamidade pública.

A reabertura das livrarias enquadra-se no processo que abrange o conjunto de lojas até 200 metros quadrados, anunciado pelo Governo, para retoma gradual da atividade económica. A partir do dia 18, serão as lojas até 400 metros quadrados e, no início do mês de junho, as restantes.

O setor do livro está a ser fortemente afetado pelas restrições impostas, em consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus, com livrarias e editoras a darem sinais de dificuldades de tesouraria, e algumas a admitirem que poderão não resistir à crise.

Em consequência do estado de emergência decretado pela primeira vez a 18 de março, e que termina no dia 2 de maio à meia-noite, as livrarias viram-se obrigadas a fechar portas, o que conduziu todo o setor a uma quebra na ordem dos 80% e prejuízos superiores a 20 milhões de euros.