O chefe de Estado receberá os partidos no Palácio de Belém por ordem crescente de representação parlamentar – Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS – em reuniões agendadas para entre as 11:00 e as 19:00.

Livre

Rui Tavares referiu que os partidos estiveram ontem em Belém "numa situação de rotina e 48 horas depois encontramo-nos numa situação de absoluta excecionalidade de riscos e desafios".

O líder do partido referiu que é preciso perceber "os contornos do que nos trouxe até aqui" antes de agir, mas garantiu que o Livre está disponível para eleições, que devem "ser marcadas o mais depressa possível" se for essa a opção de Marcelo, uma vez que "não interessa ao país prolongar uma situação de incerteza".