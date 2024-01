De acordo com fonte oficial do partido, a ordem de trabalhos do congresso prevê a apresentação do programa eleitoral para as legislativas antecipadas de março, que será debatido e poderá ser alterado na própria reunião através de emendas apresentadas por membros e apoiantes.

Estão ainda previstas intervenções de todos os cabeças-de-lista às legislativas, terminando com o ‘número um’ pelo Porto, Jorge Pinto, e por Lisboa, Rui Tavares.

Em dezembro, o partido elegeu, através do método de primárias, os cabeças-de-lista para as legislativas, que incluem também a deputada municipal na Câmara de Lisboa Isabel Mendes Lopes como ‘número dois’ por Lisboa.

A lista por Setúbal voltará a ser encabeçada pelo dirigente Paulo Muacho, advogado, e em Braga a ‘número um’ será Teresa Mota, que é co-porta-voz do partido, eleita na última reunião magna do Livre, que se realizou em 2022, em Coimbra.

O Livre utiliza o método das primárias na escolha dos seus representantes em cargos de eleição externa, no qual qualquer cidadão pode inscrever-se para concorrer ou para votar, desde que assine a carta de princípios deste partido.

O Presidente da República decretou hoje a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

O primeiro-ministro, António Costa, demitiu-se das suas funções em 07 de novembro após ter sido tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a partir da Operação Influencer.