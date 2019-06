“Até dia 9 de junho estão abertas as candidaturas às primárias abertas do Livre para os círculos eleitorais de Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Madeira, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Europa e fora da Europa”, indica o partido, através de comunicado enviado às redações.

O partido aponta que “qualquer cidadão que subscreva os princípios do Livre se pode candidatar ou participar na votação” e que o “prazo para apresentação de candidaturas termina a 09 de junho às 23h59”.

O Livre destaca ainda que é “o único partido em Portugal a escolher os seus candidatos através de primárias abertas”.

Em março, e ao mesmo tempo que foram escolhidos os candidatos às eleições europeias, ficaram também definidos os cabeças de lista pelos círculos eleitorais de Lisboa, Porto e Setúbal.

“Foram eleitos como cabeças de lista Joacine Katar Moreira e Carlos Teixeira por Lisboa, Jorge Pinto e Filipa Pinto pelo Porto, Ana Raposo Marques e Miguel Dias por Setúbal”, refere o comunicado do partido, que acrescenta que “os candidatos eleitos nestas primárias juntar-se-ão aos candidatos do Livre pelos círculos eleitorais de Lisboa, Porto e Setúbal”.

Rui Tavares foi o cabeça de lista do Livre nas eleições para o Parlamento Europeu, que se disputaram em 26 de maio. O partido conseguiu 1,83% dos votos, não tenho eleito nenhum eurodeputado.

Nas últimas eleições legislativas, em 2015, o partido teve 39.340 votos (0,73%), de acordo com dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.