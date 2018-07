Segundo o programa disponível nas páginas oficiais da feira e da presença portuguesa, no primeiro dia daquela que é a maior feira do livro do mundo de hispano-falante, que se vai realizar entre 24 de novembro e 02 de dezembro, o pavilhão de Portugal vai receber os lançamentos de livros do humorista Ricardo Araújo Pereira (que também dará uma ‘masterclass’ intitulada “A noite e o riso”) e do poeta Manuel Alegre, bem como uma entrevista a Gonçalo M. Tavares.

Até ao fim do evento, a Feira do Livro de Guadalajara vai acolher dezenas de momentos relacionados com Portugal como convidado de honra, de debates a ‘masterclasses’, entrevistas, apresentações de livros e sessões de leitura.

Entre 25 e 28 de novembro, quatro debates em particular têm o seu título a partir de coisas que em “Portugal não se faz mal”, como jogar, ilustrar e editar, neste último caso com direito a repetição do tema, embora não dos participantes.

Assim, “Em Portugal não se joga mal” vai juntar Ricardo Araújo Pereira e Manuel Alegre, seguindo-se o primeiro “Em Portugal não se edita mal”, com Pedro Mexia e Zeferino Coelho, “Em Portugal não se ilustra mal”, com Adélia Carvalho e António Jorge Gonçalves, e, por último, um novo debate em torno da edição, com Bárbara Bulhosa e Francisco José Viegas.

O antigo secretário de Estado da Cultura e editor da Quetzal vai dar uma ‘masterclass’ sob o tema “Deus é redondo e Herrera o seu pastor — Portugal e México através do futebol”, enquanto Rui Vieira Nery falará sobre “Os poetas portugueses e o fado”. Também a história da banda Moonspell, por Ricardo S. Amorim, vai ser apresentada em Guadalajara, com a participação do vocalista Fernando Ribeiro, acompanhado pelo escritor José Luís Peixoto.