O incidente ocorreu por volta das 9h da manhã no zoológico de Thoiry, cerca de 40 km a leste da capital francesa, detalhou uma fonte com conhecimento do caso, confirmando uma informação do jornal Le Parisien.

A vítima foi ferida "no pescoço, na barriga das pernas e nas costas", acrescentou a fonte.

A mulher foi transferida para o hospital em situação de urgência absoluta, segundo a promotora da República de Versalhes, Maryvonne Caillibotte.

Sabe-se que a vítima passou a noite com a família num dos alojamentos hoteleiros do parque e saiu para correr. Mais tarde, "foi encontrada no espaço safari, que está reservado para automóveis. Foi nesse local que foi atacada por três lobos", explicou a promotora.

Neste momento não está claro, segundo Caillibotte, "se ela se equivocou ou se a sinalização não era correta".

A equipe médica interveio "muito rapidamente". Os animais foram afastados e, em seguida, reintegrados na sua área.

Num primeiro momento, a fonte próxima do caso tinha assinalado que a vítima tinha"entrado numa cerca", "cruzando dois sistemas de segurança, uma vala e um dispositivo elétrico, destinados a impedir que os animais saiam". A polícia abriu uma investigação ao caso.

O jardim zoológico de Thoiry foi criado em 1968 por Paul de la Panouse, dono de um castelo que estava nas mãos da sua família desde o século XVI. Em 2018, vendeu o parque a um grupo de investidores.