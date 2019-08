A informação foi publicada no website oficial dos supermercados Pingo Doce. "Pelo sétimo dia do falecimento do Senhor Alexandre Soares dos Santos informamos que iremos estar encerrados, amanhã, 5ª feira dia 22 de Agosto a partir das 18h", pode-se ler.

O empresário, fundador do grupo Jerónimo Martins, morreu na passada sexta-feira, dia 16 de agosto, aos 84 anos.

Alexandre Soares dos Santos, nasceu no Porto em 1934. Frequentou o curso de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, que abandonou em 1957, para iniciar a sua carreira profissional, após um convite da multinacional Unilever.

Nesta empresa passou por várias delegações e filiais no estrangeiro e, em 1968, regressou a Portugal para assumir a liderança da Jerónimo Martins, que pelas suas mãos passou de uma empresa de pequena dimensão a um dos maiores grupos empresariais portugueses.