As autoridades britânicas estão a investigar um incidente ocorrido nesta manhã após um veículo ter batido contra as barreiras de segurança junto ao Parlamento, em Londres, no Reino Unido.

Um carro foi contra as barreiras de segurança do Parlamento britânico, em Westminster, esta terça-feira, dia 14, provocado vários feridos, de acordo com um comunicado emitido pela Polícia Metropolitana de Londres. É revelado que um homem foi detido, porém não são revelados detalhes adicionais.

Numa publicação mais recente no Twitter da Polícia Metropolitana de Londres, é avançado que ninguém se encontra em risco de vida e que os cordões de segurança servem de assistência à investigação.

Todavia, informam que a estação do metro de Westminster se encontra encerrada.

A Polícia Metropolitana Londres revelou que o incidente ocorreu cerca das 07:37. As ruas adjacentes (Parliament Square e Victoria Tower Gardens) foram encerradas.

Através de algumas publicações nas redes sociais é possível constatar que um homem algemado foi levado por um carro das autoridades.

De acordo com um jornalista da BBC no local, "a Parliament Square está agora circundada com a fita azul da polícia".

"Existe um grupo de grandes dimensões de polícias armados na praça. [Os] paramédicos estão a tratar de um pequeno grupo de pessoas sentado no chão ao pé do Palácio de Westminster", revelou ainda. "Estão cobertos por mantas prateadas. Uma testemunha, que não se quis identificar, afirmou ter visto um carro ir contra um grupo de ciclistas e depois contra a barreira junto ao Palácio de Westminster. O homem indicou que a ação do condutor pareceu deliberada", concluiu.

O edifício do Parlamento está cercado por barreiras de aço e betão depois do ataque perpetrado em março do ano passado por um homem que conduzia um veículo.

Nesse ataque, Khalid Masood atropelou várias pessoas na ponte de Westminster, perto do Parlamento, onde matou quatro pessoas, depois desceu e tentou entrar no prédio, onde matou com uma faca o agente da polícia Keith Palmer.