Apolo foi poupado e enterrado sob as cinzas do vulcão, escapou de outra destruição, a que recaiu sobre a maioria das obras de bronze, que foram refundidas, da Antiguidade até à Idade Média, para recuperar o metal, acrescenta o museu.

Conhecida desde 1922, a estátua permaneceu em mãos privadas francesas durante quase um século, e nunca foi apresentada ao público em geral. "A sua entrada na coleção do Louvre seria a primeira oportunidade de partilhar com o maior número de pessoas esta obra-prima antiga, extraordinariamente preservada e de grande raridade", acrescenta o Museu.

Esta aquisição, no valor de 6,7 milhões de euros, já beneficia de um patrocínio da Sociedade dos Amigos do Louvre, que doará 3,5 milhões de euros, contribuindo com mais de metade do valor total necessário para a aquisição.

A fim de possibilitar a entrada da obra em coleções públicas, o Louvre apela à generosidade do público, para arrecadar um mínimo de 800.000 euros necessários para finalizar o projeto, antes de 28 de fevereiro de 2020.