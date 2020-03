A ideia partiu do grupo 100 Maneiras, liderado por Ljubomir Stanisic (chef e host do programa de TV "Pesadelo na Cozinha"): um festival online que quer ser "um cocktail, uma viagem pelo vinho ou pelo som de uma harpa, ouvir hip-hop homemade, dançar pela noite dentro com alguns dos melhores DJ nacionais ou partir a quarentena toda ao som de rock'n'roll". Acompanhe no SAPO 24 ao longo do dia.

"Porque um Homem só não é um Homem sozinho, queremos fazer companhia a quem vier por bem (e a uma bela distância de segurança!)", afirmou a organização do Love Aid. Ao longo do dia, vamos por isso acompanhar este evento que junta personalidades da área da música, da comédia, da apresentação, da gastronomia e do bem-estar (entre outras). Pode conferir tudo o que vai acontecer no vídeo acima, sendo que o calendário é o seguinte: