Ljubomir Stanisic, chef do grupo 100 Maneiras e host do 'Pesadelo na Cozinha', reúne as tropas esta sexta-feira para a Love Aid. Um festival à distância de um ecrã com programação para mais de 14 horas.

Os tempos são de estado de emergência e de isolamento social. O Estado português impôs medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia e o mundo português da gastronomia, música, teatro, comédia, pintura e yoga respondeu com as armas que tem à mão. "Decidimos juntar estas nossas armas e lutar com todas as munições armazenadas na nossa alma, no nosso coração", lê-se na apresentação do Love Aid, quase em jeito de manifesto. Capitaneado pelo grupo 100 Maneiras, este é um festival multidisciplinar que vai para o ar no Facebook ou no Instagram, das 10h00 às 01h30 da manhã, em jeito de quarentena interativa. Entre os convidados estão nomes como Rui Sinel de Cordes, Fernando Alvim, Filomena Cautela o Paulo Furtado (mais conhecido como The Legendary Tiger Man). A iniciativa junta cozinha, cocktails e vinhos, mas também yoga, maquilhagem, massagem, performance, comédia, teatro de improviso, sound journeys, concertos e DJ sets. O Love Aid quer, desta forma, “fazer um cocktail, uma viagem pelo vinho ou pelo som de uma harpa, ouvir hip-hop homemade, dançar pela noite dentro com alguns dos melhores DJ nacionais ou partir a quarentena toda ao som de rock n'roll...". "Porque um Homem só não é um Homem sozinho, queremos fazer companhia a quem vier por bem (e a uma bela distância de segurança!)", dizem. Assinam o movimento destas Forças A(r)madas: António Maçanita (Vinhos)| Daniel Zamith (Cocktail)| Fernando Alvim (Prova Oral)| Filomena Cautela (Discussão) | HNRQ (DJ set)| Hugo Makarov (Desenho)| Hugo Nascimento (Cozinha)| Intop (Concerto) | Os Improváveis (Improviso) | Joana Moreira (Make-up)| Jorge Camilo (Cocktail) | The Legendary Tigerman (Concerto)| Ljubomir Stanisic (Cozinha)| MaguPi (Live act)| Mário Belém (Desenho)| Nazaré & Pinela (Ato musical)| Nelson Flip (DJ set) | Rita Machado (Yoga)| Rui Sinel de Cordes (Comédia)| Sara Luz (Yoga) | Smoke (Hip-hop) | Sofia Oliveira (Massagem)| Switchdance (DJ set) | Zen Baboon (Live act). créditos: DR Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.