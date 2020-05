Segundo o relatório da situação epidemiológica divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde, Portugal registava seis casos importados de Angola.

“Desde o primeiro momento em que tomamos contacto com esta notícia, iniciamos contactos por via diplomática e direta com as instituições de saúde de Portugal e estamos a fazer um trabalho conjunto para esclarecimento desta situação”, disse Sílvia Lutucuta numa conferência de imprensa em Luanda.

“Ainda não temos dados, há um trabalho profundo de análise epidemiológica destes casos que tem de ser feito e será feito durante os próximos dias”, acrescentou.

Sílvia Lutucuta anunciou que após ter sido concluída a testagem dos passageiros provenientes de Portugal nos voos da transportadora angolana TAAG entre 17 e 20 de março, será feito o mesmo procedimento com outras companhias aéreas.

Entre os passageiros, apenas um testou positivo, um cidadão da Guiné-Conacry, residente no bairro Hoji Ya Henda, em Luanda, e que está associado a casos transmissão local já identificados pelas autoridades de saúde angolanas.

Sílvia Lutucuta garantiu que a capacidade de testagem vai aumentar, com três novos centros de diagnóstico em Luanda, e que o objetivo é alargar para outros pontos do país, incluindo as províncias de Benguela, Huambo e Huílal, até ao fim da próxima semana.