Os investimentos da empresária angolana em Portugal incluem posições na operadora de telecomunicações NOS, no banco EuroBIC, na Efacec e na Galp, a que se juntam investimentos imobiliários que Isabel dos Santos terá no país a título pessoal.

No caso da NOS, tudo começou em 20 de dezembro de 2009, quando Isabel dos Santos, através da Kento Holding Limited, ficou com 10% da ZON Multimédia. Em maio de 2012, a Unitel International Holdings B.V. adquiriu 19,24% da operadora, no âmbito de movimentações que tinham como cenário uma possível fusão com a Optimus, do grupo Sonae.

Em dezembro de 2012, a Sonaecom e Isabel dos Santos tornaram pública a operação de fusão, que viria a dar origem à NOS, operadora controlada pela ZOPT, de que são acionistas a empresária angolana e o grupo português liderado por Cláudia Azevedo.

Depois, em 09 de novembro de 2014, a empresária tentou, sem sucesso, controlar a PT SGPS, atual Pharol, quando lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), através da Terra Peregrin, sobre a totalidade das ações por 1,21 mil milhões de euros.

Na banca, a empresária, que chegou a ser a segunda maior acionista do BPI, com uma posição de 18,58%, através da sua ‘holding’ pessoal Santoro Finance, é agora a maior acionista do EuroBic, com 42,5% do capital, após ter comprado uma parte da posição que era do empresário Américo Amorim.

No EuroBic, que tem como presidente executivo o antigo ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos, a Santoro Financial Holding SGPS detém 25% e a FiniSantoro Holding Limited 17,5%, de acordo com dados disponíveis no 'site' do banco.

O empresário português Américo Amorim, que morreu em 2017, foi aliás, entre 2005 e 2010, o grande parceiro de negócios da filha mais velha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, quer na área financeira, quer petrolífera.

A petrolífera angolana Sonangol detém uma participação indireta na Galp através da Amorim Energia. Isto porque a petrolífera angolana controla a Esperaza Holding, empresa que, conjuntamente com o grupo Amorim, detém a Amorim Energia, a qual é dona de 33,34% da Galp Energia.

A Amorim Energia tem como acionistas a Power, Oil & Gas (35%), Amorim Investimentos Energéticos (20%) e a Esperaza Holding BV (45%). Por sua vez, a Esperaza é detida em 60% pela Sonangol e 40% por Isabel dos Santos.

A mais recente aquisição da empresária angolana em Portugal foi a Efacec, empresa industrial da qual passou em outubro de 2015 a controlar 65% do capital, estando o restante nas mãos do grupo José de Mello e da Têxtil Manuel Gonçalves.

Foi através da Winterfell Industries que a empresária adquiriu a maioria do capital da Efacec Power Solutions, passando Mário Leite da Silva – um dos visados no “Luanda Leaks” e 'braço direito' de Isabel dos Santos – a presidir o Conselho de Administração.