A tomada de posse dos novos órgãos nacionais do CNE – que resultaram de eleições realizadas em 12 de janeiro, com a candidatura de Ivo Faria a receber 86% dos votos - para o próximo mandato está agendada para o final da reunião do conselho nacional plenário da instituição, que deverá decorrer entre as 09:00 e as 17:00 na Paróquia de Santa Eulália de Balasar.

Em nota hoje divulgada, o CNE aponta como objetivos para o próximo triénio lançar e dinamizar as celebrações do Centenário do CNE, a iniciar com uma participação massiva da associação na Jornada Mundial da Juventude (2022) e a culminar no 25.º ACANAC – Acampamento Nacional (2023).

Uma participação ativa nos espaços de debate do voluntariado, da educação e da juventude, “afirmando-se como movimento de educação não-formal e de jovens”, é outra aposta do CNE para os próximos três anos.