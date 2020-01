As autoridades iranianas anunciaram hoje que uma equipa canadiana de dez pessoas está “a caminho do Irão”, tendo ainda convidado a Boeing e a agência norte-americana para a segurança dos transportes (NTSB) a participarem na investigação.

A Ucrânia enviou para Teerão uma equipa de 45 investigadores para estudar as causas do desastre aéreo.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

Outras companhias aéreas já haviam cancelado voos para a região do Médio Oriente, como a Air France e a própria Lufthansa, ou alteraram as rotas dos seus aviões para não sobrevoarem o espaço aéreo iraniano, tais como a australiana Qantas ou a Malaysia Airlines, a Singapore Airlines, entre outras.