O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que o clube da Luz conta com Jonas para a próxima temporada e quaisquer esclarecimentos sobre a permanência do devem ser dirigidos ao futebolista.

“O Jonas é um jogador que tem mais um ano de contrato com o Benfica, estamos bastante satisfeitos com ele, a equipa técnica também está, é um dos melhores jogadores que tivemos nos últimos 20 ou 30 anos. Queremos que se mantenha connosco”, disse à BTV, no final do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol frente ao Fenerbahçe, que o Benfica venceu por 1-0.

Na ocasião, o dirigente do Benfica indicou que o clube da Luz não pretende que “saia nenhum jogador”, incluindo Jonas.

“Temos o nosso objetivo de contar com o Jonas, que tem mais um ano de contrato, se possível renová-lo. Há muita especulação à volta desse tema, alguma dúvida têm de falar com o Jonas, não com o Benfica”, reforçou.

O avançado brasileiro, grande figura do Benfica nas últimas temporadas, poderá estar de saída para a Arábia Saudita e não foi convocado para o jogo diante do Fenerbahçe

Melhor marcador da última edição da I Liga, com 34 golos, em 30 jogos, Jonas, de 34 anos, foi sempre preterido nos jogos de preparação, com Rui Vitória a apostar mais em Ferreyra e, como segunda opção, em Castillo.