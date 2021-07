Luís Filipe Vieira e o empresário José António dos Santos estão a ser alvo de buscas, esta quarta-feira. Em causa estarão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária, além de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A informação está a ser avançada pelo jornal Sol, que refere que o presidente do Benfica é também suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários obtidos na venda de 25% do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro. Segundo a mesma publicação, a investigação terá tido origem no processo Monte Branco, a rede Suíça de fraude fiscal que operava em Portugal e foi desmantelada em 2011.

A operação está a ser levada a cabo por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária (IT).

Segundo confirmou a SIC, a SAD do Benfica também está a ser alvo de buscas relacionadas com a operação coordenada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com inspetores da Autoridade Tributária no terreno, no Novo Banco e na residência de Luís Filipe Vieira. Os locais alvos de buscas, refere ainda a SIC, são cerca de 40. O presidente do Benfica, acrescenta, está a ser investigado num processo ainda em fase de inquérito, com vários inspetores no terreno, coordenados pelo procurador Rosário Teixeira e também com o juiz Carlos Alexandre no terreno.

Sobre as buscas na SAD do Benfica, fonte ligada ao processo explicou à Lusa que em causa está uma investigação relacionada com Luís Filipe Vieira a título individual e não como presidente do clube.

Luís Filipe Vieira, também presidente da Promovalor, foi ouvido, em maio, pelos deputados na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, no âmbito das audições realizadas aos grandes devedores da instituição financeira.