O juiz de instrução Carlos Alexandre seguiu a recomendação do Ministério Público (MP) e aplicou uma caução de três milhões de euros a Luís Filipe Vieira. Ou seja, o ex-presidente do Benfica pode sair em liberdade assim que efetuar o pagamento ou apresentar uma garantia bancária do mesmo.

O procurador Rosário Teixeira chegou não chegou a pedir prisão preventiva como especulado, mas quer que Luís Filipe Vieira continue afastado (suspenso) de funções enquanto presidente do Benfica.

Os restantes arguidos saem em liberdade mediante o pagamento de uma caução:

José António dos Santos (conhecido como "Rei dos Frangos") — 2 milhões de euros;

Tiago Vieira (filho do presidente suspenso do Benfica) — 600 mil euros;

Bruno Macedo — 300 mil euros.

No entanto, apesar de não pedir prisão preventiva, a SIC Notícias acrescenta que o MP exigiu que Vieira entregasse o seu passaporte (de maneira a evitar qualquer possibilidade de fuga) e que o este fique proibido de entrar em contacto com pessoas ligadas à estrutura do Benfica.

O presidente suspenso do Benfica foi ouvido este sábado durante mais de quatro horas no Tribunal Central de Instrução Criminal. Hoje ao início da tarde o representante legal de Vieira considerou que a audição do seu constituinte tinha "correu bem", afirmando que "respondeu a todas as questões, sem nenhuma exceção", com o empresário a afirmar a sua inocência.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os quatro detidos são suspeitos de estarem envolvidos em “negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades”.

Em causa estão “factos ocorridos, essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente” e suscetíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento”.