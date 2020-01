"O Dr. António Costa anda à solta na política portuguesa. O PS vê hoje o país como sendo já o dono disto tudo. O Dr. António Costa e o PS julgam que são os donos disto tudo, mas não são. Portugal não é propriedade dos socialistas, não é propriedade do Dr. António Costa e não é propriedade deste Governo das esquerdas. Nós temos o dever de denunciar os atropelos e os abusos deste poder socialista", salientou.

"Quando nós temos um ministro das Finanças [Mário Centeno] que acha normal que não há nenhum conflito de interesses em passar do gabinete de ministro para o gabinete de governador do Banco de Portugal diretamente e a oposição não diz nada, há qualquer coisa que não está a funcionar em Portugal", notou.

Para Montenegro, “não é possível que o titular do ministério da Finanças dê uma machadada tão grande na independência do poder da regulação e da supervisão”.

“Não, o Dr. Centeno não pode sair do gabinete de ministro das Finanças para ser governador do Banco de Portugal, isso é adulterar as regras da democracia", considerou.

Num discurso marcado por vários apelos à união do partido após as eleições de sábado, lembrando no PSD "há a tradição" de haver opiniões diferentes, Montenegro terminou a intervenção com um apelo para os militantes irem votar.

"No próximo sábado é muito importante não desperdiçar nenhum voto até ao último minuto, para ganharmos esta eleição e ganharmos na primeira volta, para mostrarmos que o PSD voltou e voltou para ganhar", disse.

"A tarefa é grande, os objetivos são ambiciosos, mas eu acredito muito que nós somos capazes, que se nos reunimos aqui, numa campanha interna com esta vitalidade, vamos multiplicar-nos na campanha legislativa”, finalizou.