Este ato do Presidente do Brasil aconteceu no sábado à tarde, durante a 13º Cimeira Luso Brasileira, que se realizou no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

As imagens de António Costa a ser agraciado por Lula da Silva constam de um vídeo divulgado hoje de madrugada na conta oficial do chefe de Estado brasileiro da rede social Twitter, no qual se faz um rápido balanço do primeiro dia de visita de Estado a Portugal.

Na 13ª Cimeira Luso Brasileira, os governos de Portugal e do Brasil assinaram 13 instrumentos jurídicos de cooperação bilateral, acordos que abrangem áreas como a educação, justiça, saúde, economia e cultura.

No final da cimeira, o primeiro-ministro saudou a “nova vontade” do Brasil, com o Presidente Lula, em participar na Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e considerou que se está perante “um virar de página” nas relações bilaterais.

António Costa está hoje de manhã com Lula da Silva na abertura do Fórum Empresarial Portugal-Brasil, em Matosinhos.

Ao fim da manhã, o Presidente do Brasil e o líder do executivo português visitam, em Alverca, as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA).

Depois, pelas 16:00, António Costa assiste, no Palácio Nacional de Queluz, à entrega pelos chefes de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Brasil do Prémio Camões a Chico Buarque.