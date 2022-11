O recém-eleito presidente do Brasil, Lula da Silva, poderá visitar Portugal na próxima semana e encontrar-se com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou o gabinete do primeiro-ministro à TSF.

A notícia avançada pelo jornal Expresso refere que a hipótese de o presidente Lula vir a Portugal "é provável", já que o presidente eleito deverá passar pelo país na viagem de regresso ao Brasil.

O assessor de Lula da Silva disse ao Expresso que a vinda do presidente a Portugal "é uma hipótese", não dando, contudo, a confirmação.

De acordo com a imprensa brasileira, Lula da Silva viaja para o Egito, onde decorre a cimeira, no dia 15 de novembro, sendo que o último dia da COP27 é sexta-feira, dia 18.

Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil a 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.