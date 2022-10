“Eu se eleito serei um Presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”, escreveu Lula da Silva na rede social Twitter.

O ex-presidente já havia declarado em julho que, se vencesse as eleições deste ano, preferia entregar a liderança do seu Governo “a gente nova” em 2026 e não assumir o seu mandato “pensando em reeleição”.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) que lidera uma frente progressista formada por 11 partidos de esquerda já governou o Brasil por dois mandatos (entre 2003 e 2010).

Neste ano, Luiz Inácio Lula da Silva tenta novamente voltar ao poder no país sul-americano numa disputa contra Bolsonaro e, segundo as mais recentes sondagens, permanece cerca de cinco pontos percentuais à frente do atual mandatário, que tenta a reeleição.

Lula da Silva venceu a primeira volta das presidenciais com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, aparece num vídeo publicado hoje pela campanha de Lula da Silva anunciando o seu apoio pessoal ao candidato do PT.

A segunda volta das eleições presidenciais brasileiras decorrem no próximo domingo.