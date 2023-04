Lula da Silva deverá chegar a Portugal na manhã de sexta-feira, 21 de abril, e não deverá participar das celebrações do 25 de Abril na Assembleia da República. O Observador confirmou a informação junto dos assessores de Lula da Silva.

De recordar que estava prevista a chegada de Lula da Silva a Portugal na sexta-feira à noite, com uma vasta agenda que inclui vários encontros com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Estava também previsto que discursasse na Assembleia na República, no dia 25 de abril, antes da sessão solene das comemorações.

Em comunicado, a Embaixada do Brasil confirma que "a agenda da visita inclui encontros do presidente Lula com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Luís Santos da Costa; participação do presidente Lula em cerimónia na Assembleia da República, o parlamento português; participação em Fórum Económico Bilateral na cidade de Matosinhos; e entrega do Prémio Camões, juntamente com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao cantor e compositor Chico

Buarque".

"A visita constituirá oportunidade de retomar a diplomacia presidencial para a região – o presidente Lula também irá a Madrid logo após sua estada em Lisboa — e de relançar a relação bilateral, que teve perfil político mais baixo nos últimos anos", é ainda explicado.