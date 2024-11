O Hospital Lusíadas Paços de Ferreira, localizado no Centro Comercial Ferrara Plaza, tem 25 consultórios, sete salas de exames de diagnóstico, bloco operatório com duas salas para diversas especialidades cirúrgicas, um serviço de imagiologia de última geração e, futuramente, atendimento permanente, indica o grupo, em comunicado.

Esta unidade hospitalar exigiu um investimento de cerca de 30 milhões de euros e vai servir mais de 400 mil habitantes desta área geográfica.

"A nova unidade da Lusíadas Saúde vai passar a desenvolver a sua atividade clínica em estreita articulação com a rede nacional Lusíadas, em particular com as unidades do Grupo presentes no Norte – Hospital Lusíadas Porto, Hospital Lusíadas Braga, Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira e Clínica Lusíadas Gaia", indica o grupo, em comunicado.