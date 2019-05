O internamento de pediatria do São João funciona em contentores provisórios desde 2011. Hoje, as oito crianças com patologia oncológica são transferidas para o edifício principal. No final junho, também as 24 crianças de pediatria geral serão transferidas dos contentores para um edifício de alvenaria, de acordo com o hospital.

“A passagem das crianças com cancro dos contentores para o edifício central é uma ótima notícia, é bom para as crianças que deixam de sofrer estes transportes miseráveis e deixam de correr riscos de vida, mas não podemos esquecer a construção da ala pediátrica. Isto não acaba aqui”, disse o porta-voz da associação, Jorge Pires.

O responsável frisou: “o edifício tem de ser construído, não pode ser esquecido”.

“Nós tememos muito que esta administração do hospital e o Governo, findo este problema da oncologia, tentem realojar as outras crianças e desistam de construir o edifício da ala pediátrica”, afirmou.