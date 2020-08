As autoridades deram orientações às empresas de transportes públicos para servirem a população com mais autocarros, de forma a permitirem o seu regresso a casa, num momento em que preveem a emissão do terceiro alerta mais grave de tufão nas próximas horas.

O sinal 8 de tempestade tropical implica o encerramento de parques de estacionamento, das pontes entre a península de Macau e a Taipa, e à suspensão dos transportes públicos e das ligações marítimas e aéreas.

Razão pela qual as autoridades avisaram a população para o facto de todas as linhas de autocarro serem suspensas 20 minutos antes de ser içado o sinal 8, o que pode acontecer pelas 22:00 (15:00 de Lisboa).

Espera-se que na madrugada e manhã de quarta-feira ocorram inundações graves nas zonas baixas da cidade, nomeadamente na área do Porto Interior, prevendo-se que a altura da água se situe entre um e 1,5 metros, o que motivou as autoridades a emitirem o nível laranja de ‘storm surge’.

Desde 2018 que Macau criou 17 abrigos prontos para acolher pessoas a partir deste alerta, que não obriga à evacuação obrigatória destas zonas mais atingidas, habitualmente. Elementos da proteção civil, contudo, foram destacados para o local, de forma a garantir apoio às pessoas que queiram abandonar estas zonas.