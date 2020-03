Esta afirmação surge um dia depois de ter entrado em vigor a imposição de uma quarentena de 14 dias para quem tenha estado na Alemanha, Espanha, França ou Japão nos 14 dias anteriores à entrada em Macau, território que há 36 dias que não regista casos novos de infeção.

Esta medida vigora também, há algumas semanas, para as pessoas provenientes da Coreia do Sul de Itália e do Irão.

“Estamos a pensar integrar outros países na lista de alta incidência”, afirmou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Leong Iek Hou, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A responsável ressalvou, contudo, que as autoridades ainda estão numa fase de apreciação e estudo para aumentar a ‘lista vermelha’ de países europeus, onde se tem registado um rápido crescimento do surto nas últimas semanas, ao contrário do que se verifica na China continental.

“Registamos abrandamento na China”, afirmaram as autoridades.