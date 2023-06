Apelando à responsabilidade dos pais dos jovens manifestantes, a quem pediu que mantenham os adolescentes em casa para acabar com os tumultos registados no país, pois grande parte dos detidos registados são jovens, Macron defendeu que as redes sociais estão a alimentar a violência durante os incidentes e quer que os “conteúdos sensíveis” sejam removidos.

Durante uma reunião do comité interministerial de crise realizada no Ministério do Interior francês, Macron saudou a resposta “rápida e adequada” das forças de segurança, na sequência de três noites consecutivas de tumultos, e denunciou a “instrumentalização” dos acontecimentos.

O Presidente francês abandonou hoje o Conselho Europeu em Bruxelas mais cedo e regressou a Paris para esta reunião de emergência por causa dos protestos que irromperam depois da morte de um jovem de 17 anos alvejado pela polícia durante um controlo de trânsito.