Num comunicado divulgada no sábado à noite, o Palácio do Eliseu classificou a aprovação da resolução como "uma primeira etapa indispensável", antes de anunciar que Emmanuel Macron e Angela Merkel vão hoje manter conversações com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre "a implementação desta resolução e sobre o caminho político necessário para alcançar uma paz duradoura na Síria".

"Estaremos nas próximas horas e dias extremamente vigilantes sobre a sua implementação concreta", adverte o Eliseu, sublinhando que a trégua "deve ser respeitada" e que "os comboios humanitários devem poder chegar sem demora às localidades mais afetados pela violência e pela escassez" e que "as evacuações médicas de emergência devem ser implementadas sem impedimentos".

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram no sábado por unanimidade uma resolução que prevê um cessar-fogo humanitário de um mês na Síria.