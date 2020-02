Um amigo íntimo de Macron, o eurodeputado Pascal Canfin, escreveu recentemente um artigo no semanário alemão Der Spiegel intitulado “Já não vem nenhuma ideia de Berlim!”, em tom sintonizado com o descontentamento hoje manifestado pelo Presidente francês com as posições alemãs.

O ponto alto da divergência aconteceu quando, no final de 2019, Macron declarou a “morte cerebral” da NATO (sigla inglesa para Organização do Tratado Atlântico Norte), sugerindo que a Europa deveria tomar em mão as matérias de segurança e espoletando uma vigorosa reação de desacordo por parte de Angela Merkel.

Desde essa altura, o Presidente francês tem tentado suavizar o conflito com a chanceler alemã, enfatizando a importância de manter um forte vínculo entre os aliados, incluindo a Alemanha e os Estados Unidos.

Recentemente, Macron propôs a abertura da força de dissuasão nuclear francesa à Alemanha, sob a forma de participação em exercícios militares conjuntos.

Na sexta-feira, aproveitando a presença de Macron em Munique, o Governo alemão disse que estava disposto a “aproveitar a oferta de diálogo” por parte da França.

Mas, hoje, a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, já deixou transparecer algum ceticismo relativamente a esta proposta, alegando que pode enfraquecer o papel da NATO na concertação de esforços militares entre os aliados.