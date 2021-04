“Com as vacinas administradas hoje no Madeira Tecnopolo, são cerca de 1.200 professores, ultrapassaremos as 50 mil doses administradas na Madeira”, afirmou Pedro Ramos, que, juntamente com o secretário da Educação, Jorge Carvalho, marcou presença na ação de testagem PCR a 2.200 os alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal.

O governante complementou que a vacinação do pessoal docente e não docente “termina em 11 de abril, tendo sido vacinadas 3.600 pessoas na semana anterior à Páscoa e mais 6.000 do ‘staff’ educativo esta semana”.

Assim, “todo o ‘staff’ educativo, auxiliares, técnicos, todas as áreas de apoio, a educação especial, toda a gente vai estar vacinada até final desta semana”, salientou.

Jorge Carvalho argumentou que a testagem dos alunos “fazia todo o sentido”, porque está programada a “retoma das aulas presenciais para o ensino secundário na próxima quinta-feira, e do 3.º ciclo na segunda-feira”, o que vai permitir um regresso “com alguma tranquilidade”.

O governante recordou que na região “os outros graus de ensino sempre estiveram em regime presencial” e “também vão ser testados”.

Por seu turno, o secretário da Saúde e Proteção Civil destacou a importância da nova campanha de testagem a toda a população estudantil da região, argumentando que se registaram vários surtos na área da Educação, com cerca de 500 casos.

“Vamos no quarto período de testagem PCR”, indicou, mencionando que estão a ser testados 40 mil alunos e professores, tendo sido apenas registados 30 casos positivos em março, o que representa “um número muito baixo em relação à população que tinha sido testada”.

Pedro Ramos destacou que a Madeira tem conseguido ter vacinas “sempre disponíveis” e referiu que no primeiro trimestre a região recebeu 49 mil vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, e em abril vai ter cerca de 59 mil.

“Depois, entre maio e junho, vamos receber vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e também da Johnson&Johnson, e isso vai dar um número muito superior às 200 mil vacinas na região”, adiantou.

Por isso, as autoridades de saúde da Madeira vão começar a administrar as vacinas a pessoas de “outros serviços críticos”. .

“Após a educação, aquilo que está a ser planeado é a nível do turismo e similares, porque a hotelaria vai permitir continuar a recuperar a nossa economia”, revelou.

O responsável também enfatizou que o número de casos está a diminuir a região, tendo sido registados menos de 20 casos por dois dias consecutivos: “O nosso objetivo é termos menos de 10 casos por dia e nessa altura, sim, teremos mais confiança para começar a alargar todas as medidas”.

O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta para que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, já afirmou publicamente que o objetivo é ter 70% da população da região (de cerca de 260 mil habitantes) vacinada até ao final de setembro.

Desde 16 de março de 2020, o arquipélago regista 8.447 casos confirmados de covid-19, com 8.016 recuperações e 71 óbitos associados à pandemia.