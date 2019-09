O Bloco de Esquerda deslocou-se hoje à freguesia do Monte, nas zonas altas do Funchal, onde distribuiu panfletos e contactou a população porta a porta.

Ao final do dia, o cabeça de lista participou num debate sobre a comunidade LGBTI, organizado pelo movimento Madeira Pride.

"A questão dos direitos das minorias tem sido um dos pontos fortes da atuação do Bloco deste a sua fundação, sejam minorias étnicas ou religiosas ou de orientação sexual", disse, vincando que a "liberdade" e a "igualdade de direitos" são temas fundamentais para o partido.

Paulino Ascenção recordou que muitas causas relacionadas com as minorias foram "abraçadas" pelo BE, numa altura em que "nenhum dos outros partidos" com representação parlamentar o fazia.

O BE tem dois deputados no parlamento regional.

As eleições legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.