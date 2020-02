“O corpo já foi retirado e aguarda-se agora a presença do delegado de Saúde para confirmar o óbito”, adiantou a mesma fonte.

O corpo foi retirado com o apoio da equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A cabine, com dois homens a bordo e que circulava sem carroçaria (espaço para carga), caiu de uma altura aproximada de 10 metros para dentro de um poço de rega, afirmou fonte dos bombeiros sapadores.

De acordo com a mesma fonte, um dos homens conseguiu sair e ficar fora da viatura e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, “apenas com escoriações”.

O acidente ocorreu no sítio da Azinhaga, na freguesia do Caniço.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz fizeram deslocar para o local duas viaturas de apoio, uma ambulância e 10 elementos da corporação.

[Notícia atualizada às 10h26]